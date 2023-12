Irre! Loibl ist (fast) wärmster Ort Österreichs

Mehr als 10 Grad hatte es heute am Loibl, in immerhin fast 1.100 Metern Höhe. Auch um 19 Uhr lagen die Temperaturen laut „GeoSphere Austria“ noch in diesem Bereich (bei 9,4 Grad). Was daran besonders ungewöhnlich war: Überall sonst in Kärnten – ausgenommen Bad Eisenkappel – war es deutlich kühler. Die meisten Thermometer zeigten um 19 Uhr Temperaturen von um die 2 bis 3 Grad an. Als Beispiele: In Villach hatte es zu dieser Zeit 2,7 Grad, in Klagenfurt waren es 2,6.

Mehrere Grade Differenz am Stockerl

Und auch sonst konnte in Österreich kein weiterer Ort diese Marke knacken. Laut Daten der „Unwetterwarnzentrale“ hatte es in Eisenkappel heute 11,6 Grad, am Loibl waren es 10,1 Grad und danach kam mit Weissensee noch ein dritter Kärntner Ort aufs Stockerl. Dort hatte es aber „nur mehr“ 7,1 Grad – ganze drei Grad Differenz!

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Die wärmsten Orte waren alle in Kärnten

Danach folgten mit der Flattnitz, Kornat, Arriach und der Kanzelhöhe noch vier weitere Orte in der Rangliste der wärmsten Orte. In diesen vier Orten wurden Temperaturen zwischen 5 und 6 Grad gemessen. Ihnen allen ist übrigens eins gemeinsam: Eisenkappel ausgenommen, liegen sie alle um bzw. über 900 Metern Seehöhe. Für Eisenkappel liegen die Werte bei der „GeoSphere Austria“ übrigens nicht vor.

Loibl auch Niederschlags-Hotspot

Am Loibl hatte es übrigens mit fast 60 Millimetern heute auch den höchsten Niederschlag (Stand 18.40 Uhr). Dahinter folgen laut Unwetterwarnzentrale mit Eisenkappel und Ferlach zwei weitere Kärntner Orte. Bis morgen wird auch noch mit teils deutlich mehr Niederschlag in Kärnten gerechnet – mehr dazu erfahrt ihr hier.