VSV geht zwei Mal in Führung und verliert dennoch

Im Herzen Ungarns, in Székesfehérvár, war heute der VSV in der Eishockey-Liga zu Gast. Im ersten Drittel war der VSV die zwingendere und damit auch etwas bessere Mannschaft und ging verdient in der 13. Minute dank Katic in Führung. Nur vier Minuten dauerte es dann aber im zweiten Drittel, ehe Falus den Ausgleich erzielte. Quasi mit dem Pausenpfiff gingen die Villacher dann durch Luciani wieder in Führung.

Erneut schneller Ausgleich für Ungarn

Auch im letzten Drittel dauerte es nur wenige Minuten – diesmal waren es drei – ehe die Ungarn in Person von Kuralt wieder ausgleichen konnten. Fünf Minuten später ging Fehérvár dann sogar erstmals in Führung. Der Torschütze: Mihaly.