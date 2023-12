In Slowenien: Klarer Sieg für überlegene Graz99ers

Nur fünf Minuten lang hat es gedauert, ehe die Grazer durch Viksten in Führung gingen. Und man sollte ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr nach hinten schauen. In der neunten Minute stand es schon 2:0 durch Gregorc. In der 15. Minute erzielte Bicevskis zwar den Anschlusstreffer, nur wenige Sekunden später stellte Krastenbergs jedoch den Zwei-Tore-Vorsprung der Grazer wieder her.

Graz macht im dritten Drittel alles klar

In der 32. Minute war es dann Gooch, der neuerlich den Anschlusstreffer für die Slowenen erzielte, ehe Salinitri nur drei Minuten später für das 4:2 aus Grazer Sicht erzielte. Nach der zweiten Drittelpause dauerte es dann nicht lange. Nach 16 Sekunden schnürte Salinitri seinen Doppelpack. In der 47. Minute stellte Schiechl dann auf 6:2. Ljubljana konnte kurz vor Schluss noch auf 3:6 verkürzen, mehr war aber nicht mehr möglich. Die Graz99ers fuhren so einen klaren Auswärtssieg ein.