Schnee & Regen: Wann und wo es in der Steiermark am Samstag schneit

Äußerst winterlich präsentiert sich die Obersteiermark am Samstag. „Es schneit bis Mittag stark, am Nachmittag wird der Schneefall schwächer. Im Süden und Osten geht der Niederschlag im Laufe des Tages in Schneeregen und Schneefall über“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. In tiefen Lagen kommen nur wenige Zentimeter und dann recht feuchter Schnee zusammen. Insbesondere am Abend frischt dann auch noch der Wind auf. Die Temperaturen bewegen sich den ganzen Tag zwischen minus 1 und plus 3 Grad.