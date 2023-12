Winterlich: So wird das Wetter in Österreich am Samstag

Grau in grau präsentiert sich der Himmel heute in ganz Österreich, häufig ist auch mit Schneefall zu rechnen, der zum Teil auch sehr intensiv sein kann. „Bis zum Vormittag handelt es sich in tiefen Lagen im Süden und Südosten auch noch um Regen oder Schneeregen“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Durch mäßig bis kräftigen Wind aus West bis Nord besteht auch die Gefahr von Schneeverwehungen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 5 Grad am Morgen und plus 4 am Nachmittag.