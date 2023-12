Knallhart: Graz zeigt Sterbedatum, Alter & Ort von Femizid-Opfern

Und genau das ist ein alarmierender Ruf: Die internationale Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ rückt das Thema in den Mittelpunkt und schafft Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen. Im Zuge der Aktion #BevorEsPassiert macht das Frauenservice Graz in Kooperation mit dem Kunsthaus Graz mit einem Projekt für die BIX-Medienfassade und einem Gedenkmarsch auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

Kontrolle, Beschimpfungen & Bedrohungen

Frauen und Mädchen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen erleben Gewalt. Sie reicht von kontrollierendem Verhalten und Beschimpfungen, Bedrohungen und Einschüchterung bis hin zu körperlicher Gewalt und sogar Mord. Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Und auch der Beginn der internationalen Kampagne „Orange the World“ der UN Women, die darauf abzielt, Gewalt gegen Frauen und Mädchen während der nächsten 16 Tage deutlich ins Bewusstsein zu rücken.

Gedenken am Internationalen Tag gegen Gewalt



Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gedenken das Kunsthaus Graz und das Frauenservice Graz mit einer Intervention junger Künstlerinnen aus Graz auf der BIX-Medienfassade der 84 Frauen, die in den vergangenen drei Jahren in Österreich von Männern aus ihrem Lebensumfeld ermordet wurden. Während der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen (25. November bis 10. Dezember 2023) werden nacheinander das Sterbedatum, das Alter sowie der Todesort der Opfer aller Femizide der letzten drei Jahre auf der Fassade zu sehen sein.

©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2023 um 06:58 Uhr aktualisiert