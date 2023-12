Großer Schaden: Unbekannte brachen in Volksschule ein

In der Zeit zwischen 16.30 und 6.30 Uhr brachen die Täter eine Eingangstüre auf und gelangten so in das Objekt, in dem neben der Volksschule auch der Kindergarten sowie Räumlichkeiten verschiedener Vereine untergebracht sind.

Laptops, Instrumente und Co. gestohlen

Im Gebäude stahlen die Täter einen Laptop und mehrere Tablet-PCs, auch Musikinstrumente (Trompeten, Klarinetten, Posaune etc.), ein Keyboard, elektronisches Zubehör (Teil einer Stereoanlage) sowie Kinderbekleidung und Kinderschuhe. Von der unbekannten Täterschaft wurden sämtliche Innentüren und einige Kästen aufgebrochen, wodurch auch hoher Sachschaden entstand.

Bewegungsmelder zerstört

Um zu verhindern, dass das Licht ständig angeht, wurden sechs Bewegungsmelder mit Gewalt heruntergeschlagen. Eine grobe Schätzung des Gesamtschadens ergab einen fünfstelligen Euro-Betrag.