Einbruch in Herberge: Bargeld und Goldmünzen aus Tresor gestohlen

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstag, den 28. November, und Freitag, den 1. Dezember, durch Aufzwängen einer Terrassentüre in einen Beherbergungsbetrieb in Villach-Land ein. „Die Täter stahlen aus einem Tresor Bargeldbestände und Goldmünzen. Der 82-jährigen Besitzerin entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro“, so die Polizei.