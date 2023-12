Bis zu 260 Euro: Dieser Bonus wird jetzt erhöht

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 09:52 / ©5min.at

Es handelt sich dabei um den Kärntner Familienzuschuss, der mit Stichtag Dezember 2023 noch erhöht werden soll. In der kommenden Regierungssitzung am Dienstag, dem 5. Dezember, bringt Familien-Landesrätin Sara Schaar den Akt zur Beschlussfassung ein. „Um den steigenden Lebenserhaltungskosten gerecht zu werden, wird der Familienzuschuss nach der letzten Erhöhung im Dezember 2022 nun wieder angepasst. Das bedeutet unter dem Strich mehr Geld für Familien in Kärnten“, berichtet Schaar.

Um 6,9 Prozent erhöht

Der Familienzuschuss wird entsprechend dem Verbraucherpreisindex (Durchschnittswert zwischen August 2022 und Juni 2023) um 6,9 Prozent erhöht. Für 2024 wurden im Budget rund 2,3 Millionen Euro für die Förderung vorgesehen. Die Erhöhung tritt noch im Dezember 2023 in Kraft. Je nach dem monatlichen Pro-Kopf-Einkommen können Familien einen Familienzuschuss in Höhe von bis zu 260 Euro erhalten.