Messerattacke: 48-jÃ¤hriger Mann schwebt nach Streit in Lebensgefahr

In den frühen Morgenstunden des 2. Dezembers 2023 gerieten zwei Männer in einem Mehrparteienhaus in Kapfenberg in einen heftigen Streit, der tragischerweise in einer Messerattacke endete. Ein 48-jähriger Mann aus der Russischen Föderation wurde dabei schwer verletzt und schwebt laut letzten Informationen in Lebensgefahr, nachdem er mehrere Stichverletzungen erlitt.

Tatverdächtiger in Haft trotz Bestreitens der Vorwürfe

Die Polizei wurde gegen 3.40 Uhr alarmiert und fand den schwer verletzten Mann im Keller des Gebäudes vor. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe, bevor der Verletzte ins LKH Graz gebracht und dort notoperiert wurde. Der Tatverdächtige, ein 57-jähriger Mann, ebenfalls aus der Russischen Föderation, wurde noch am Tatort festgenommen. Trotz seiner Festnahme bestreitet er jegliche Beteiligung an der Tat, während gegen ihn Haft sowie Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt wurden.

Landeskriminalamt ermittelt

Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Informationen deutet vieles darauf hin, dass der Streit in der Wohnung des Verdächtigen nach einem vorangegangenen Feierbesuch eskalierte. Die genauen Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung werden derzeit noch intensiv von den Ermittlern untersucht.