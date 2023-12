Advent-Stimmung im CITYPARK: Winterlicher Start ins Weihnachtsshopping

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 13:29 / ©CITYPARK

Der CITYPARK erlebte ein vielversprechendes Vorweihnachtsgeschäft nach einem umsatzstarken ersten Advent-Wochenende und einer erfolgreichen Black Week. In optimistischer Stimmung starten das Einkaufszentrum und die Ladenbetreiber in die kommenden Wochen. Dieses Jahr ist der Advent kalendarisch verkürzt, was auf einen zusätzlichen Einkaufsschub zum Ende der Adventszeit hoffen lässt.

Live-Musik und Festlichkeiten zum 1. Advent

Center-Manager Waldemar Zelinka betont: „Wir bieten ein unvergessliches Einkaufserlebnis im stationären Handel. Unsere Programm-Highlights machen das Weihnachtsshopping noch stimmungsvoller.“ Das 1. Adventwochenende war mit Live-Saxophon-Klängen, Lebkuchenhausbasteln, Einpackservice und Nikolausbesuch gefüllt.

©Marija Kanizaj

Früher Start ins Weihnachtsshopping

Die Weihnachtseinkäufe starteten bereits im Oktober, verstärkt durch den kürzeren Advent. Eine Umfrage im Auftrag des CITYPARK-Betreibers zeigt, dass viele Kunden aufgrund der Teuerung preissensibler reagieren, was auch in der Black Week spürbar war.

Vorbereitungen für Nikolo und Weihnachten im vollen Gange

Der Fokus des Black Friday lag auf der gesamten Black Week, lockte aber Kunden in verschiedene Branchen. Die Vorbereitungen für Nikolo und Weihnachten sind in vollem Gange. INTERSPAR, der Buchhandel, Parfümerien und der Bereich Technik/Elektronik verzeichneten gute Verkaufszahlen. Mode und Schuhhandel profitieren von der aktuellen Schneelage.

Frühe Firmenkäufe, privater Start zur Adventszeit

Der Verkauf von ZEHNER-Shopping-Center-Gutscheinen ist stark, wobei Unternehmen bereits seit November kaufen und Privatpersonen eher zum Adventsbeginn. Der Heilige Abend ist in diesem Jahr, da er auf den 4. Advent fällt, im gesamten Handel geschlossen.