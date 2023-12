Starke Schneefälle führen zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 13:48 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Die Schneefälle haben zu Abweichungen und Unterbrechungen im Zugverkehr geführt, insbesondere in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Am Deutschen Eck zwischen Salzburg und Kufstein bzw. München sind bis mindestens zum Sonntag, dem 3. Dezember keine Zugfahrten möglich. Reisende werden gebeten, nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verschieben.

Streckenunterbrechung wegen starkem Schneefall

Zwischen Haus im Ennstal und Schladming Bahnhof besteht aufgrund der starken Schneefälle derzeit eine Streckenunterbrechung. Die Züge können auf dieser Route momentan nicht fahren. Die Dauer der Unterbrechung ist derzeit ungewiss. Züge, die auf dieser Strecke verkehren, warten vorerst auf weitere Informationen.

Salzburg-Kufstein/München-Strecke bis mindestens 3. Dezember gesperrt

Des Weiteren sind auch zwischen Salzburg und Kufstein bzw. München bis mindestens zum 3. Dezember keine Zugfahrten möglich. Züge zwischen Salzburg und Tirol werden teilweise über Zell am See umgeleitet, was zu Verspätungen von bis zu zwei Stunden führt.