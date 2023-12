Kärntner Maler Wolfgang Hollegha verstorben

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 13:52 / ©Montage: Thomas Kaiser/ Land Steiermark Bindner

Wolfgang Hollegha ist nicht mehr. Der in Klagenfurt geborene Künstler ist heute Morgen im Alter von 94 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Galerie Ulysses der APA. Er war für seine abstrakt-expressive Kunst bekannt. Hollegha galt als einer der wichtigsten Maler Österreichs des 20. Jahrhunderts.

International bekannt

Hollegha wuchs bei seiner Tante in der Steiermark auf, nachdem Vater und Mutter verstorben waren. Er maturierte in Graz und besuchte danach die Wiener Akademie der bildenden Künste. Mit der Zeit erlangte Hollegha auch an internationalem Ruhm.

