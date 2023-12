Hochspannungsleitung beschädigt: 10.000 Haushalte ohne Strom

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 14:02

Der anhaltende Schneefall in der Steiermark hat zu einem flächendeckenden Stromausfall geführt, der eine bedeutende Anzahl von Haushalten beeinträchtigt. Urs Harnik, Sprecher der Energie Steiermark, äußerte sich besorgt über die Lage: „Die Situation hat sich weiter zugespitzt, insbesondere im nördlichen Gebiet. Derzeit sind über 10.000 Haushalte betroffen. In der Obersteiermark, insbesondere im Murtal, befindet sich das Zentrum der aktuellen Stromausfälle aufgrund beschädigter Hochspannungsleitungen. Über 100 Monteure sind aktiv im Einsatz, um die Reparaturen vorzunehmen. Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen gestalten sich die Arbeiten als äußerst herausfordernd. Momentan ist es schwer abzuschätzen, wie lange die Reparaturarbeiten im Murtal genau dauern werden“, so Harnik im Gespräch gegenüber 5 Minuten.

Dauer der Reparaturarbeiten noch unklar

Die Stromausfälle betreffen nahezu das gesamte Murtal, das Ennstal sowie den Raum Leoben und Zeltweg. Aktuell ist die genaue Dauer der Reparaturarbeiten und die Wiederherstellung der Stromversorgung unklar. Betroffene werden gebeten, sich nach alternativen Energiequellen umzusehen und auf weitere Ankündigungen der Energieversorger zu achten.