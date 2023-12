Sandra Krautwaschl erneut Spitzenkandidatin der Grünen für Landtagswahl

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 14:29 / ©Podesser – Die Grünen Steiermark

Die steirischen Grünen haben Sandra Krautwaschl erneut als ihre Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2024 gewählt. Mit einem Ergebnis von 97,2 Prozent Zustimmung beim Wahlkonvent der Grünen Steiermark wurde Krautwaschl auf den ersten Listenplatz bestimmt.

„Enorme Motivation und Verpflichtung zugleich“

„Für mich ist dieses Ergebnis eine enorme Motivation und Verpflichtung zugleich“, kommentierte Sandra Krautwaschl das Ergebnis. Sie betonte die konstruktive Rolle der Grünen in der Vergangenheit und die Notwendigkeit, diese Energie und Vorwärtsgewandtheit auch weiterhin für die Herausforderungen der Steiermark zu nutzen. Krautwaschl hob insbesondere den Bedarf an einer starken Stimme für den Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit sowie innovative Lösungen in den Bereichen Kinderbetreuung, Gesundheit und Pflege hervor.