Gestohlenes Dienstauto nach Tagen wieder aufgetaucht

In der Nacht von 29. auf den 30. November trieben Autodiebe ihr Unwesen und stahlen im Bezirk Spittal an der Drau ein Dienstauto der Marktgemeinde Oberdrauburg – 5 Minuten berichtete. Nun, drei Tage später, ist das Auto wieder aufgetaucht.

Unbeschädigt und mit steckendem Schlüssel

„Ein 57-jähriger Mann zeigte am 2. Dezember 2023, gegen 9 Uhr, der Polizeiinspektion Steinfeld an, dass er soeben den als gestohlen gemeldeten PKW der Marktgemeinde Oberdrauburg im Bereich der Draubrücke in Kleblach-Lind aufgefunden habe“, informiert die Polizei. Das Auto ist dort unversperrt und mit steckendem Schlüssel abgestellt worden. Schäden wies das Fahrzeug keine auf. Der PKW wurde an einen Verantwortlichen der Marktgemeinde Oberdrauburg ausgefolgt.