Trinkwasser-Verunreinigung in Maria Saal hält weiter an

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 14:56

Seit etwa zwei Wochen ist das Trinkwasser in der Gemeinde Maria Saal schon mit Kolibakterien verunreinigt. Die 120 Haushalte und ihre 300 Bewohner müssen das Wasser vor dem Genuss abkochen. Betroffen sind Karnburg, Dellach, Stegendorf, Lind, St. Peter am Bichl, Sagrad, Pörtschach am Berg und Möderndorf – 5 Minuten berichtete.

Zustand könnte noch einige Wochen anhalten

Um die Kolibakterien zu beseitigen, wird das betroffene Leitungsnetz mit gechlortem Wasser desinfiziert. Warum genau es zu der Verkeimung kam, ist noch immer nicht bekannt. Wie der Wasserversorgungsreferent Vizebürgermeister Carsten Steiner gegenüber dem ORF behauptete, könnte es im Zuge der Hochwasserereignisse im August und im November zur Verunreinigung gekommen sein. Bis das Wasser wieder vollständig gereinigt ist, könnte es noch bis zu zwei Wochen dauern. Alle Updates findet ihr auf der Gemeindeseite.