Schnee und Regen sorgten für 120 Feuerwehr-Einsätze in Kärnten

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023

Regen und Schneefall derzeit sorgen für zahlreiche Einsätze der Kärntner Feuerwehren. Aufgrund der hohen Lufttemperaturen lag die Schneefallgrenze zunächst noch über 1.700 Meter Seehöhe, teilte man seitens des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes mit. Stattdessen durchweichte der Regen die Böden und sorgt dafür, dass zahlreiche Bäume umstürzten und Straßen und Hauptverbindungswege blockierten. „Vereinzelt wurden auch Stromleitungen beschädigt“, heißt es weiter. Ebenso kam es zu kleinräumigen Überschwemmungen. Im Rosental sorgte starker Wind zudem für einige Sturmeinsätze.

Schnee bestimmt nun das Einsatzgeschehen

Gegen Mittag wurden aus den Regentropfen schließlich Schneeflocken. „Der nasse Schnee sorgte für rutschige Situationen“, so die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren unterstützten die regionalen Abschleppunternehmen bei Fahrzeugsicherungen. Insgesamt wurden bisher 120 Einsätze von 73 Feuerwehren verzeichnet. Der Schwerpunkt lag dabei in den Bezirken Klagenfurt-Land, St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg.