Starker Schneefall: WAC-Match gegen Salzburger Bullen verschoben

Mittlerweile steht allerdings bereits der neue Spieltermin fest: Das am heutigen Samstag abgesagte Spiel gegen den FC Red Bull Salzburg wird am morgigen Sonntag, um 14.30 Uhr, nachgeholt. Alle bereits gekauften Tickets für das Spiel behalten ihre Gültigkeit. „Auch die von Präsident Dietmar Riegler finanzierte und von Hofstätter Reisen organisierte Fanfahrt bleibt aufrecht: Die Busse fahren am Sonntag um 9 Uhr vom Parkplatz beim Stadionbad weg“, teilt man seitens des Fußballvereins mit.