VSV steht Heimspiel gegen amtierenden Meister aus Salzburg bevor

Der neue VSV-Headcoach Marcel Rodman kann morgen gegen die Red Bulls auf ein volles Line-up bauen. VSV-Kapitän Alexander Rauchenwald, der in Fehervar seine acht Spiele andauernden Ladehemmung beendete und sich wieder in die Scoringliste eintragen konnte, freut sich schon auf das Match und weiß, wie man die Bullen bezwingen kann: „Was gibt es Schöneres als gegen den Meister, den aktuellen Tabellenführer, zu spielen. Ich glaube auch, dass uns ihr Spielstil, der sehr offensiv ausgerichtet ist, gut liegt. Die taktischen Änderungen, die der neue Headcoach vorgenommen hat, sind wichtig und richtig, beginnen auch schon zu greifen. Das hat man phasenweise in Fehervar schon gesehen. Wir spielen jetzt viel schneller aus der eigenen Zone heraus, damit wir generell mehr Speed in unsere Angriffe bringen. Das könnte schon morgen gegen Salzburg das Erfolgsrezept sein.“

Bilanz der Adler gegen die Salzburger eher bescheiden

Während die Blau-Weißen aktuell mit einer Negativserie kämpfen, haben die Red Bulls ihre schwierige Phase von Anfang November mit vier Niederlagen aus fünf Spielen schon hinter sich, zuletzt gleich wieder vier Siege in Serie gefeiert und liegen zudem ganz souverän an der Tabellenspitze. Generell ist die Bilanz der Adler gegen die Salzburger eher bescheiden: Seit der Saison 2014/2015 stehen 14 Siegen gleich 28 Niederlagen zu Buche. Die Torbilanz lautet 138:85. In der laufenden Saison konnte jedes der beiden Teams ihr Heimspiel gewinnen – auswärts verloren Rauchenwald und Co. knapp mit 4:3, in Villach gelang nach richtig starker Leistung ein 2:1-Sieg. Die VSV-Torschützen damals: Alexander Rauchenwald und Robert Sabolic.