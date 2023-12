VGT-Protestaktion: Tierschützer versammelten sich vor dem Lindwurm

Eine Fotoaktion der besonderen Art veranstalte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Freitag, dem 1. Dezember 2023, vor dem Lindwurm am Neuen Platz in Klagenfurt. „Wir wollten damit auf die, noch immer vorherrschende Vollspaltenproblematik in der Rindermast aufmerksam machen. Ganz nach dem Motto ‚Wir lassen Rinder nicht im Regen stehen!´'“, erklärt Christina-Marie Stetschnig vom VGT Kärnten.

VGT fordert ein Ende des Vollspaltenbodens

Rund 14 Personen nahmen an der verregneten Fotoaktion teil. Wichtig war uns dabei, nicht nur auf die allgemeine Problematik hinzuweisen, sondern auch Informationen in den Mittelpunkt zu stellen. Diese waren auf den Infotafeln gut ersichtlich“, so Stetschnig abschließend.

©VGT ©VGT