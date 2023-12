Landeshauptmann widmet rührende Worte an verstorbenen Künstler

Der am 4. März 1929 in Klagenfurt geborene Wolfgang Hollegha wuchs bei seiner Tante und Großmutter in Frohnleiten auf. Nach dem Studium der Akademie der bildenden Künste in Wien gründete er 1956 die Malergruppe „St. Stephan”. 1960 wurde er nach New York eingeladen, um dort an einer Gruppenausstellung abstrakter Maler teilzunehmen. Von 1972 bis 1997 war er Professor und Leiter einer Meisterklasse an der Akademie der bildenden Künste in Wien.