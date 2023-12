Unfall: Schneefahrbahn wurde Kärntner (57) zum Verhängnis

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 18:52 / ©AdobeStock_262055775

Die schneebedeckte Fahrbahn der Seeberg Bundesstraße wurde am Samstagnachmittag einem 57-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Völkermarkt zum Verhängnis. „Er geriet ins Schleudern und in der Folge kam der Wagen über eine steil abfallende Böschung von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Acker zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei.

Zwei Verletzte

Dabei erlitt sowohl der Lenker als auch seine am Beifahrersitz mitgefahren 58-jährige Gattin Verletzungen. Beide wurden nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht.