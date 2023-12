Schnee hält Kärntner Feuerwehren weiter auf Trab

Noch ist kein Ende in Sicht: Seit den Morgenstunden arbeiten die Kärntner Feuerwehrleute auf Hochtouren. „Die Einsatzzahlen haben sich aufgrund der Schneefälle weiter erhöht“, weiß Hauptbrandinspektor Hans-Jörg Rossbacher vom Kärntner Landesfeuerwehrverband. Am stärksten betroffen sind die Bezirke Klagenfurt-Land, St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg. „Mit Stand 18 Uhr wurden am heutigen Tag bereits 205 Einsätze von 109 Feuerwehren geleistet“, so Rossbacher. Bei mehr als der Hälfte der Einsätze galt es umgestürzte Bäume zu entfernen und Verkehrswege freizuschneiden.