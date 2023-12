Schneechaos in Österreich legt Bahnverkehr weiterhin lahm

Die Schneefälle halten vielerorts noch an. Durch die ebenso wetterbedingten Einschränkungen auf den Straßen ist der Einsatz von Schienenersatzverkehr teilweise nicht möglich. Die ÖBB ersuchen Fahrgäste daher, nicht dringende Reisen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Einige Strecken bleiben gesperrt

Am Deutschen Eck sind zwischen Salzburg und Kufstein und München bis vorerst 4. Dezember keine Fahrten möglich. Züge zwischen Salzburg und Tirol werden teilweise über Zell am See umgeleitet, mit Verspätungen mit bis zu 2 Stunden muss gerechnet werden. Einige Regionalstrecken in Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, Wien, Niederösterreich und Kärnten bleiben in den nächsten Stunden noch gesperrt. Auch der Güterverkehr wurde auf den betroffenen Strecken bis auf weiteres eingestellt.

Arbeiten laufen auf Hochtouren

Mitarbeiter der ÖBB informieren an den Bahnhöfen und betreuen Fahrgäste, die ihr Ziel nicht erreichen konnten. Zeitgleich finden Schneeräumungen und Streckenbegehungen zur Feststellung der Schäden statt. Die Sicherheit der Fahrgäste und der Mitarbeiter steht an oberster Stelle. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Strecken laufen unter den aktuellen Wetter- und Lichtbedingungen und werden mindestens bis Sonntagnachmittag andauern.