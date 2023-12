Schneeglatte Fahrbahn: Autofahrer stürzte in Bachbett

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 19:35 / ©FF Schiefling im Lavanttal.

Samstagmittag verlor ein Autofahrer auf der schneeglatten Fahrbahn in Mauterndorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in ein Bachbett. Sofort rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schiefling im Lavanttal zum Einsatz aus. In der Zwischenzeit gelang es dem unverletzten Lenker, sich selbständig aus dem Fahrzeug zu befreien. „Die Aufgaben der Feuerwehr beliefen sich auf die Absicherung der Einsatzstelle und die Unterstützung des Abschleppdienstes“, erklären die Florianis abschließend. Nach rund drei Stunden konnten sie wieder einrücken.