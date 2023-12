Reisebus wurde schneeglatte Fahrbahn zum Verhängnis

/ ©FF Keutschach am See

Die Feuerwehr Keutschach am See wurde am Samstag auf die Pyramidenkogel Straße alarmiert. Ein Reisebus ist dort von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen. In Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei wurde die Straße freigeräumt hat, sodass die Florianis den Bus bergen konnten.