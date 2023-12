Gegen Leitschiene geprallt: Auto rutschte im Schnee davon

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 21:02 / ©FF Frauenberg

Der Schneemassen halten Feuerwehren im ganzen Land auf Trapp. So auch die freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Langenwang. Am heutigen 2. Dezember 2023 kam zu einem Verkehrsunfall auf der S6 kurz vor der Abfahrt Mitterdorf.

Person wurde nicht verletzt

Kurz nach 18 Uhr läuteten in der Marktgemeinde Langenwang die Alarmglocken. In Fahrtrichtung Bruck an der Mur auf der S6 kam ein Auto ins rutschen und touchierte die Leitschiene. „Die Person wurde bei dem Unfall nicht verletzt“, geben die Florianis bekannt. Das verunfallte Auto wurde anschließend abgeschleppt und von der Autobahn entfernt.