Sonnig aber kalt: So wird der erste Adventsonntag in der Steiermark

Veröffentlicht am 2. Dezember 2023, 21:27 / ©Simone Hatteberger

Der erste Adventsonntag verläuft vom oberen Murtal über das Mürztal bis in den Süden überwiegend sonnig. Auch über den Osten des Landes ist der Himmel größtenteils wolkenlos.

Es bleibt kalt

„In der nördlichen Obersteiermark begleiten uns am Vormittag noch Wolken und ein paar Schneeflocken, ab Mittag kommt aber auch hier die Sonne zum Zug“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Trüb soll es nur vom Salzatal bis Mariazell bleiben. Der Sonntag bringt jedoch kalten Nordwestwind. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -10 und -3 Grad. Die Tageshöchstwerte liegen bei nicht mehr als -5 Grad in Mariazell und 2 Grad in Graz.