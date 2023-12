Sonntag wird es sonnig, aber eisig kalt

In den Nachtstunden klingt der Schneefall in Kärnten ab. Auch die Nebelfelder lösen sich am Sonntag bald auf und spätestens zur Mittagszeit ist es im ganzen Land strahlend sonnig! Allerdings bleibt es kalt: „Nach einem frostigen Morgen erreichen die Temperaturen tagsüber Werte um den Gefrierpunkt“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Also warm anziehen.