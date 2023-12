20.000 Haushalte weiterhin ohne Strom trotz anhaltender Arbeiten

Veröffentlicht am 3. Dezember 2023, 08:29 / ©Fotolia 178491751

Inmitten eisiger Temperaturen und unter extremen Bedingungen in der Obersteiermark arbeiteten die Monteure der Energienetze Steiermark während der gesamten Nacht beharrlich daran, die massiven Sturmschäden zu beseitigen. Über hundert betroffene Trafostationen konnten wieder in Betrieb genommen werden. Seit dem gestrigen Abend setzt ein Team von mehr als 30 Monteuren zusammen mit der Feuerwehr alle Kräfte ein, um einen großen provisorischen Ersatz-Gittermast westlich von Judenburg zu errichten. Die Herausforderungen in diesem verschneiten und unwegsamen Gelände sind extrem und gefährlich.

Massiver Stromausfall

Die vollständige Wiederherstellung der betroffenen Hochspannungsleitung wird voraussichtlich erst im Laufe des Tages möglich sein. Im Murtal sind derzeit noch etwa 20.000 Haushalte ohne Stromversorgung. Des Weiteren sind vereinzelte Mobilfunkstationen in der Region ausgefallen. Mit vereinten Kräften von über 120 Mitarbeitern der Energie Steiermark aus verschiedenen Landesteilen wird vor Ort alles unternommen, um die Auswirkungen dieses massiven Stromausfalls so weit wie möglich einzudämmen.