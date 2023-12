Bis -20 Grad: Kärnten startete mit frostigen Temperaturen in den Tag

Mit eisigen Temperaturen wacht heute ganz Kärnten auf. Überall hat es Minusgrade, teilweise sinkt die Anzeige am Thermometer sogar in Orten unter 1.000 Metern Seehöhe auf unter Minus 7 Grad – Das zeigen die Aufzeichnungen der Messstationen der „GeoSphere Austria“.

Bis -20 Grad

Kärntens Kältepol auf unter 1.000 Metern Seehöhe ist Weitensfeld mit minus 9,9 Grad, Stand 8 Uhr, gefolgt von Preitenegg mit -9,7 Grad und Bad Bleiberg (-9,1 Grad). In den Kärntner Bergen war es noch kälter: Am Sonnblick wurden heute Morgen minus 19,5 Grad gemessen. In der Villacher Alpe waren es -14 Grad und am Loibl -7,7 Grad. Etwas wärmer, aber immer noch im Minusbereich war es in den Städten Klagenfurt und Villach mit jeweils -3,1 Grad. Eisigkalt bleibt es heute auch dann, wenn die Sonne herauskommt. Mehr als 1 Grad plus sind nicht zu erwarten.

©GeoSphere Austria Screenshot

Es bleibt auch in den nächsten Tagen kalt

Heute ist es kalt, aber zum Wochenbeginn soll es noch einmal viel kälter werden. Der Wetterdienst „GeoSphere Austria“ gab daher für ganz Österreich eine Kältewarnung aus. Vor allem in der Nacht auf Montag sollen die Temperaturen so ziemlich in ganz Kärnten in den zweistelligen Minusbereich sinken. Die kalte Luft dürfte dann wohl auch einige Tage in unserem Bundesland aufhalten. Aber auch Frau Holle kündigt für nächste Woche ihren Besuch an: „Regional ist zur Wochenmitte auch wieder ein wenig Schnee möglich“, heißt es von der UWZ.