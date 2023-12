Stromausfall in Kärnten: Noch 3.300 Haushalte betroffen

Seit gestern hat Kärnten mit Störungen in der Stromversorgung zu kämpfen. Mit Stand heute Vormittag sind noch immer 3.300 Haushalte vom Stromausfall betroffen. „In der Nacht kamen noch mehr Störungen dazu, nachdem wieder einige Bäume umgestürzt sind“, bilanziert Robert Schmaranz, Abteilungsleiter bei KNG-Kärnten Netz GmbH, gegenüber 5 Minuten.

Hier gibt es Stromausfälle

Am meisten betroffen sind die Bezirke St. Veit an der Glan, Wolfsberg und Völkermarkt. „Auch in Villach-Land und in Klagenfurt-Land gibt es vereinzelt Störungen. Spittal an der Drau und Hermagor blieben unverschont“, fügt Schmaranz hinzu.

„Wir ziehen alle Register“

Die Monteure des Kärntner Energieversorgers arbeiten auf Hochdruck an der Behebung des Stromausfalls. „Wir ziehen alle Register, damit unsere Kunden so rasch als möglich wieder am Stromnetz angebunden sind. Wir stehen sogar mit Hubschraubern im Einsatz.“