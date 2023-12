Offiziell eröffnet: Christbaum und Eiskrippe erleuchten Hauptplatz

Veröffentlicht am 3. Dezember 2023, 09:07 / ©Stadt Graz/Fischer

Am ersten Adventsamstag strömten zahlreiche Besucher auf den Hauptplatz von Graz, wo Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) die feierliche Illumination des Christbaums leitete. Sie betonte die Bedeutung des Zusammenkommens in der Adventszeit und dankte besonders der Gemeinde Altaussee für die großzügige Baumspende. Die offizielle Übergabe des Baums an Graz erfolgte durch Domenik Kainzinger-Webern für den abwesenden Bürgermeister von Altaussee, Gerhard Loitzl. Stadtrat Günter Riegler unterstrich die zukünftige Rolle von Altaussee als Europäische Kulturhauptstadt.

Weltweit erste Eiskrippe ihrer Größe im Landhaushof enthüllt

Parallel zur Hauptplatzfeier wurde im Landhaushof die weltweit erste und einzige Eiskrippe ihrer Größe eröffnet, geschaffen vom finnischen Eiskünstler Kimmo Frosti. Stadtrat Günter Riegler und Landesrätin Simone Schmiedtbauer enthüllten das eindrucksvolle Kunstwerk aus 35 Tonnen Eis. Der finnische Künstler formt 35 Tonnen Eis mittels Motorsäge, Hammer und Meißel zu einem einzigartigen Kunstwerk. Nicht zu übersehen: Die Grazer Eiskrippe ist mit ungefähr 5 Metern Höhe und 7 Metern Länge seit 1996 die weltweit erste und nach wie vor einzige ihrer Größe. Vom 2. Dezember 2023 bis 6. Jänner 2024 können Besucher die Eiskrippe bewundern, täglich zugänglich im Landhaushof von 8 bis 21 Uhr.

Vom hohen Norden

Die prächtige Fichte erstrahlt dank der Installation von rund 26.800 LED-Lichtern, 105 Lichterketten mit einer Gesamtlänge von über 2.100 Metern und 120 goldenen und silbernen Kugeln. Der majestätische Christbaum stammt aus Altaussee und wurde im Blaa-Wald unterhalb des Losers ausgewählt.