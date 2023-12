Taucher bei Schnee im Faaker See im Einsatz

Veröffentlicht am 3. Dezember 2023, 12:36 / ©ÖWR Faaker See

Bei einer Segelschule am Faaker See war ein Segelboot gekentert und in weiterer Folge fast zur Gänze gesunken. Die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) wurde zu dem Einsatz alarmiert. Als die Einsatztaucher eintrafen, war nur mehr die Bugspitze des Bootes zu sehen.

Weiteres Boot entdeckt

„Nach entsprechender Vorbereitung durch die Einsatztaucher und Landmannschaft wurde das Hebeballonsystem in Stellung gebracht. In mühevoller Arbeit bei winterlichen Bedingungen über und unter Wasser konnte dieses schließlich installiert und das Boot vorsichtig gehoben werden. An der Wasseroberfläche pumpten die Einsatzkräfte das Wasser ab und vertauten das Segelboot am Steg“, berichtet die ÖWR. Im Zuge des Einsatzes konnte ein weiteres, gekentertes Boot entdeckt werden. Dieses wurde schließlich ebenfalls zum Steg geschleppt und festgemacht.