Stromausfälle und Schneemassen: Einsatzkräfte arbeiten rund um die Uhr

Die Bezirke Murau und Murtal sind durch heftige Schneefälle stark betroffen, was zu erheblichen Schäden und Stromausfällen geführt hat. Infolgedessen sind 290 Freiwillige Feuerwehren in den letzten 24 Stunden im Einsatz. Die Rüsthäuser der Feuerwehren und die Dienststellen des Roten Kreuzes sind als Notanlaufstellen durchgehend besetzt. Mitarbeiter der Energie Steiermark setzen sich intensiv für die Wiederherstellung des Stromnetzes in den betroffenen Gebieten ein.

Großer Dank an die Helfer

Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang dankten den zahlreichen Einsatzkräften: „Unser Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die mit vollem Einsatz die Schneemassen bewältigen. Die Feuerwehren sind unermüdlich im Einsatz und rückten gestern allein 580 Mal aus. Wir schätzen ebenfalls die Bereitschaft des Roten Kreuzes, der Polizei und anderer Rettungskräfte, die stets zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden. Ein herzlicher Dank geht auch an die Mitarbeiter der Energie Steiermark, die mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung arbeiten.“

Stromprobleme bleiben bestehen

Die Bemühungen zur Reparatur des Stromnetzes in den Bezirken Murau und Murtal dauern weiter an. Die Wiederherstellung der Stromversorgung und der Kommunikationsinfrastruktur wird voraussichtlich noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die Rüsthäuser der Feuerwehren und die Dienststellen des Roten Kreuzes bleiben als Notanlaufstellen weiterhin besetzt. Eltern von Babys und Kleinkindern werden dazu angehalten, gegebenenfalls außerhalb der betroffenen Gebiete Unterstützung zu suchen und nicht auf die Wiederherstellung der Stromversorgung zu warten.