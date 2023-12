Benefizlauf brachte 21.000 Euro für Kinder und Mütter in Not

600 Schüler, Lehrkräfte und Eltern nahmen im September 2023 beim LaufWunder am Gelände des BG Tanzenberg teil. Insgesamt sind bei der Benefizveranstaltung der youngCaritas 21.454,36 Euro zusammengekommen. Sponsoren verwandelten jeden gelaufenen Kilometer in eine Spende, die Schulleiter Gerald Horn kürzlich an Caritasdirektor Ernst Sandriesser und Ramona Janesch von der youngCaritas übergab. Mit dem Geld wird sozial benachteiligten Kindern in den Caritas-Lerncafés sowie Müttern in Not und Straßenkindern in Nairobi geholfen.

© Daniel Schöffmann | 21.454,36 Euro wurden der Caritas übergeben. © Daniel Schöffmann | Gesammelt wurde das Geld bei einer Benefizveranstaltung der youngCaritas.