Tag des Ehrenamtes: Together Verein öffnet seine Pforten

500 Freiwillige halten die 12 Standorte des Together Vereins in Kärnten und Graz täglich am Leben. Unzählige Aufgaben sind zu bewältigen: Von der Abholung von geretteten Lebensmitteln in Supermärkten und Produktionsbetrieben über deren Sortierung bis zur Präsentation in den Abholorten der Together Points. Die „Together Lodn“ erhalten täglich viele Dinge wie Kleidung, Geschirr und alles, was jemand anderer noch brauchen kann.

©Peter Jocham ©Peter Jocham

5. Dezember – Tag des Ehrenamtes

Der Verein bestückt regelmäßig damit Spendentransporte in Krisengebiete. Das und noch vieles mehr wird großteils von Ehrenamtlichen erledigt. Viele der Ehrenamtlichen sind bereits – wie der Verein – im zehnten Jahr. Denn eines ist sicher: Ohne diese Zivilgesellschaft gäbe es kein Miteinander. Anlässlich des Tages des Ehrenamtes öffnet der Verein Together seine Pforten noch weiter als sonst und lädt zum Tag der offenen Tür an seinen Standorten ein. Auch in Graz ist jeder herzlich willkommen. Besucher dürfen sich über ein Gewinnspiel und ein Geschenk von Nikolo freuen. In der Steirer Landeshauptstadt befindet sich der Standort in der Puntigamer Straße 10.