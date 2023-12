Tierschützer am Villacher Adventmarkt: „Zieht eure Kutschen selber“

„Zieht eure Kutschen selber“ oder „Ponys sind kein Spielzeug“ – die Statements jener Tierschützer, die sich am Adventsonntag am Villacher Christkindlmarkt versammelt haben, sind klar. Sie fordern ein Ende des Kinder-Ponyreitens und der Kutschenfahrten. „Pferde sind Fluchttiere und gehören nicht in die Stadt. Der Lärm, der Verkehr und die Menschenmassen sind eine unnatürliche Umgebung für sie, in der sie nichts verloren haben“, erklärt ein Tierschützer im Gespräch mit 5 Minuten. Sie fordern von der Stadt sich etwas anderes einfallen zu lassen: „Anstelle der Pferde könnte man zum Beispiel auf E-Kutschen setzen und die Kinder hätten auch mit einem Ringelspiel Freude“, so der abschließende Vorschlag.

Protestiert wurde sowohl vor dem Pony-Stand, als auch entlang der Kutschen-Strecke.