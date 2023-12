Lebensgefährlich verletzt: Lungauer (55) suchte Opfer in der Wohnung auf

Beim Eintreffen der Polizei versorgte der Notarzt bereits die Wunde des Opfers. Der 55-Jährige hielt sich noch am Tatort auf. Die Polizei nahm den Täter fest und stellte das Messer sicher. Beide Männer waren zum Zeitpunkt der Tat stark alkoholisiert.

Erinnerungslücken bei Polizeiverhör

Das Opfer wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht und befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr. Warum der 55-Jährige auf sein Opfer losging, ist vorerst noch nicht bekannt. Die Polizei vernahm den Beschuldigten. Der 55-Jährige wurde anschließend über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht. In welcher Beziehung die beiden Männer zueinander stehen ist bis dato noch ungewiss. Der 55-jährige Lungauer könne sich laut eigenen Angaben nicht genau an die Tat erinnern.