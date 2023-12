Klagenfurterin feierte 100. Geburtstag

Herausgeputzt und voll Freude hat Maria Primig heute an ihrem Geburtstag Familie und Bekannte empfangen. Besonders groß war die Freude über den Besuch von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Dieser gratulierte der lebensfrohen und rüstigen Jubilarin herzlich. Noch heute lebt sie in dem Haus, welches sie gemeinsam mit ihrem Mann in den 60er Jahren erbaute. Der Garten rund um das Eigenheim war stets ihr großes Hobby. In diesem verbrachte Primig immer viel Zeit und pflegte diesen mit viel Hingabe. In den Wintermonaten zog es die Jubilarin meist auf die Piste.

Alltag meistert sie selbstständig

„Gespräche mit der älteren Generation sind immer interessant. Frau Primig hat mich an einigen Geschichten und Erinnerungen ihres Lebens teilhaben lassen. Es ist erfreulich zu sehen, wie vital die Dame in ihrem hohen Alter ist und wie gerne sie auf ein erfülltes Leben zurückblickt“, so Scheider. Die rüstige Klagenfurterin bekommt von ihrer Familie und der Nachbarschaft zwar schon etwas Unterstützung, jedoch meistert sie ihren Alltag trotz ihres hohen Alters selbstständig.