Kontrolle plötzlich verloren: Auto schlitterte in den Graben

Veröffentlicht am 3. Dezember 2023, 18:09 / ©Feuerwehr Spielberg

Ein in Richtung Klagenfurt fahrendes Auto verlor auf Höhe der Ausfahrt Zeltweg Ost die Kontrolle über seinen Wagen. Erst in einem Graben neben der S36, Murtal-Schnellstraße, kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbstständig auf dem Wrack befreien.

Verkehr war rund eine Stunde gesperrt

Innerhalb kürzester Zeit waren die Feuerwehren Spielberg und Knittelfeld vor Ort. „Während sich das Rote Kreuz um den Fahrer kümmerte, wurde seitens der Feuerwehr Spielberg der doppelte Brandschutz aufgebaut und die Trümmerteile per Hand eingesammelt“, heißt es in einem Einsatzbericht der Feuerwehr. Auch die Polizei und Mitarbeiter der Asfinag waren am Unfallort. Das Fahrzeug konnte aus dem Graben geborgen werden. Nach rund einer Stunde konnte die Abfahrt wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Die Stadtfeuerwehr Spielberg stand mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, ist vorerst noch nicht bekannt.