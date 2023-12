Nach brutaler Messerattacke: Täter legte Geständnis ab

In der Nacht auf Samstag, erlitt ein 48-jähriger Mann mehrere Stichverletzungen nach einem Streit mit dem 57-Jährigen. Noch am Tatort konnte der 57-jährige Tatverdächtige, ebenfalls aus der Russischen Föderation, festgenommen werden. Der verletzte 48-Jährige wurde ins LKH Graz eingeliefert. Er wurde notoperiert.

Tatverdächtiger einvernommen

Der Tatverdächtigen wurde heute, 3. Dezember 2023, einvernommen. Nach einer gemeinsamen Feier dürfte der 57-Jährige, zusammen mit dem 48-Jährigen und anderen Bekannten in die Wohnung des 57-Jährigen gegangen sein. Dort gerieten die beiden Männer in Streit, wobei der 57-Jährige den 48-Jährigen mit einem Faustschlag attackierte. Nachdem sich der 48-Jährige zur Wehr setzte, versetzte ihm der 57-Jährige mit einem Küchenmesser einen Stich in den Oberkörper. Der 48-Jährige flüchtete daraufhin, wurde aber von dem 57-Jährigen eingeholt. Dieser fügte ihm abermals Stiche mit dem Küchenmesser zu. Der Tatverdächtige gab an, zuvor provoziert worden zu sei. Er zeigte sich geständig.

Gesundheitszustand „kritisch“

Die beim 48-Jährigen durchgeführte Notoperation verlief erfolgreich, sein Gesundheitszustand wird jedoch nach wie vor als „kritisch“ eingestuft. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung des 57-Jährigen in eine Justizanstalt an.