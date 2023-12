Hunderte Krampusse zogen am Samstag durch Spittaler Innenstadt

Am Samstagabend ging in Spittal an der Drau der traditionelle Krampuslauf über die Bühne. Dem Ruf der Stadtgemeinde Spittal und der Gruppe „Lords of Fire“ folgten trotz des heftigen Schneefalls vor Beginn des Laufs insgesamt 30 Gruppen mit hunderten dunklen Gesellen. In gewohnter Manier wurde das schaurige Event in der Spittaler Innenstadt von Joschi Peharz und Harald Wieser moderiert. Anschließend konnte man den Abend bei den Aftershow-Partys im Discozelt am Neuen Platz mit „DJ Andy Rythm“ und im Weihnachtsdorf ausklingen lassen.