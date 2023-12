40.000 Haushalte ohne Strom: Monteure seit Tagen im Einsatz

Veröffentlicht am 3. Dezember 2023, 21:10 / ©Mediteraneo-stock.adobe.com

In Oberösterreich gab es Sonntagabend ebenfalls Entwarnung. Im Bundesland waren am Wochenende rund 40.000 Haushalte ohne Energieversorgung gewesen. Zahlreiche Bäume knickten unter der Schneelast ein und rissen Leitungen mit sich.

Fast alle Trafostation repariert

So war unter anderem die Stadt Steyr und der Kobernaußerwald massiv betroffen. Am frühen Abend dann die langersehnte Meldung: Wie das Netz Oberösterreich berichtet, seinen alle Haushalte wieder mit Strom versorgt. Eine Ausnahme gibt es jedoch. Eine Trafostation muss noch repariert werden. Sie versorgt ein Betonmischwerk im Innviertel. Die Reparaturen sollen am Montagvormittag gestartet werden.