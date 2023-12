Kalt, kälter, Montag: Frostige Temperaturen zum Wochenstart

Veröffentlicht am 3. Dezember 2023, 21:25 / ©5 Minuten

Wer zum Wochenstart vor die Tür muss, der sollte sich dick einpacken! Die Temperaturen kommen am Montag nicht über den Gefrierpunkt hinaus. „Zudem breiten sich vom Westen Österreichs umfangreiche Wolkenfelder aus, die spätestens am Nachmittag auch den Osten erreichen werden“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Örtlich gibt es auch für längere Zeit Nebel oder Hochnebel, woraus es teilweise auch gefrierend nieseln kann. Der Wind dreht auf Südost bis Süd und frischt im östlichen Flachland und entlang des Alpenhauptkammes auf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2023 um 21:28 Uhr aktualisiert