Frostige Temperaturen begrüßen uns zum Wochenstart

Bevor ihr euch am Montag auf in die Schule, die Uni oder die Arbeit macht, solltet ihr euch dick einpacken! In der Früh erwarten uns eisig kalte Temperaturen. „Auch im Laufe des Tages kommen sie nicht über minus 2 Grad hinaus“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Zudem versteckt sich die Sonne hinter kompakten Wolkenfeldern. Nur ab und zu blinzelt sie hindurch. Im Klagenfurter Becken kann sich zudem auch länger gefrierender Nebel halten.