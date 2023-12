Ex-Freundin erwürgt: Kärntner (24) wegen Mordes vor Gericht

Schreckliche Szenen spielten sich im Mai in Hohentauern ab. Eine 22-jährige, gebürtige Kärntnerin wurde in ihrer eigenen Wohnung erwürgt, 5 Minuten berichtete. Seit Beginn der Ermittlungen gilt ihr 24-jähriger Ex-Freund, ebenso ein Kärntner, als dringend tatverdächtig.

Verdächtiger nach Unfall im Koma

Nach der Tat flüchtete der Mann und verursachte einen Verkehrsunfall, bei dem er schwere Verletzungen erlitt. “Aufgrund der Spurenlage am Unfallort versuchte sich der Tatverdächtige wohl das Leben zu nehmen”, hieß es seitens der Polizei. Der 24-Jährige wurde damals mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Bis etwa Ende Juni lag er im Koma. Als der Verdächtige schließlich aus dem Koma erwachte, gab er vorerst an, sich an nichts erinnern zu können. Später legte er dann ein erstes Geständnis ab. Er habe bei einer Tatrekonstruktion mitgewirkt und sich im Zuge dessen als tatsachengeständig verantwortet, hieß es damals seitens der Leobener Staatsanwaltschaft. Der 24-Jährige gab jedoch an, keine Tötungsabsichten gehabt zu haben.

Mordprozess

Motiv für die Tat dürfte die Trennung gewesen sein. Am heutigen Montag, 5. Dezember, startet der Prozess am Landesgericht Leoben. Der junge Kärntner muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Es gilt die Unschuldsvermutung.