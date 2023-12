Kärntner Fitnessmodel Stephanie Davis stellt sich dem „Shopping Duell“

Veröffentlicht am 4. Dezember 2023, 10:36 / ©Joyn

Auf Social Media Plattformen sind sie die großen Stars. Sie begeistern täglich unzählige Fans mit Comedy, Tipps & Tricks rund um Beauty, Interieur und Lifestyle oder nehmen einfach mit hinter die Kulissen und geben einen intimen Einblick in ihr Leben. Doch JOYN stellt nun acht Influencer vor eine neue Herausforderung. In „Shopping Duell“ treten jeweils zwei Influencer mit einem Fan aus ihrer Community nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegeneinander an.

300 Euro und 60 Minuten für den perfekten Look

Zu einem bestimmten Thema müssen sie innerhalb von 60 Minuten mit einem Budget von 300 Euro einen passenden Look oder Gegenstand shoppen. Zu Gewinnen gibt’s nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Preisgeld von 500 Euro für das Siegerteam. Zu sehen ist „Das Shopping Duell“ ab Mittwoch, den 6. Dezember auf JOYN. Moderiert wird die Serie von Kabarettist und Social Media-Star Michael Buchinger. Er schlüpft beim „Shopping Duell“ nicht nur das erste Mal in die Rolle des Moderators, sondern ist gleichzeitig auch Unruhestifter während der Challenge und derjenige, der als Juror, über das Sieger-Team entscheidet.

