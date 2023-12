„ALLES DA DA DA“: INTERSPAR-Hypermarkt eröffnet in Leibnitz

Am 18. Dezember

Am 18. Dezember wird das INTERSPAR-Restaurant mit einer Terrasse und insgesamt 183 Sitzplätzen eröffnet, um den Besuchern ein gastronomisches Erlebnis zu bieten. Mit einer Investition von etwa 26 Millionen Euro entstand an diesem Standort der modernste Vollversorger der Region auf einer Verkaufsfläche von 3.500 m². Das Projekt stärkt nicht nur die Nahversorgung, sondern schafft auch über 130 Arbeitsplätze und ist somit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region. Alle ehemaligen EUROSPAR-Mitarbeiter übernommen wurden.